Премьер-министр Ингушетии проверил ход строительства инфекционного отделения ДРКБ

На объекте, стоимостью 480 млн рублей, уже завершены земляные, гидроизоляционные и монолитные работы, установлены оконные блоки, завершен монтаж кровли, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«Мы обязательно должны сдать объект в этом году, переносов больше не будет, об этом уже предупредил федеральный центр. Поэтому необходимо ускориться и завершить закупку оборудования», — подчеркнул премьер.

Общая площадь четырехэтажного корпуса составляет 4054, 96 кв. метров. Он будет оснащен операционной, кабинетами лучевой и функциональной диагностики, лифтами и другими функциональными помещениями.