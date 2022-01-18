Премьер-министр призвал работодателей перевести возрастных сотрудников на удаленную работу

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — цитирует Мишустина газета «Известия».

По его словам, это касается в первую очередь сотрудников старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Работодатели должны обеспечить тестирование на Covid-19 работников, трудящихся в традиционном формате, добавил он.

Премьер-министр также отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. «Надо быть готовыми к любому развитию событий», — подчеркнул председатель правительства.

Также Мишустин сообщил, что правительство выделят дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса, еще 5 млрд рублей в целях борьбы с Covid-19 будет направлено регионам.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 60% случаев заболевания в России приходятся на штамм «Дельта», 40% — на «Омикрон» и некоторые другие варианты. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией отмечается в 67 регионах.