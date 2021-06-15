Премьер-министр России проведет встречу с Главой Ингушетии в Пятигорске

Программой Мишустина предусмотрена его беседа с полпредом Президента России в СКФО Юрием Чайкой, с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, руководителями Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, сообщает «Интерфакс».

Также в ходе поездки премьер-министр посетит в Пятигорске ООО ТД «Профитэкс» и побеседует с руководством предприятия, которое производит продукцию машиностроения для пищевой промышленности.