Власть

Премьер-министр России проведет встречу с Главой Ингушетии в Пятигорске

0
Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Северо-Кавказский федеральный округ, где проведет совещание с членами правительственной комиссии по развитию СКФО.

Программой Мишустина предусмотрена его беседа с полпредом Президента России в СКФО Юрием Чайкой, с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, руководителями Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, сообщает «Интерфакс».

Также в ходе поездки премьер-министр посетит в Пятигорске ООО ТД «Профитэкс» и побеседует с руководством предприятия, которое производит продукцию машиностроения для пищевой промышленности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В СИЗО Карабулака прошла литературная встреча с ингушскими писателями
ЦУР Ингушетии совместно с Минобрнауки республики запустил чат-бот для помощи абитуриентам
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоится беседа с молодежью о вреде наркомании
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии ждет читателей в Карабулаке
В Ингушетии создадут службу социальной помощи для бывших заключенных
Конный клуб «Эрзи» предложил детям и взрослым прогулки на лошадях по горам Ингушетии
В школах и колледжах Ингушетии прошли пятидневные учебные сборы
Ингушский ФК «Ангушт» в гостях обыграл астраханский клуб «Астрахань»
Минздрав Ингушетии начинает прием документов от абитуриентов для заключения договора о целевом обучении
В городе Карабулаке Ингушетии благоустроят три общественные территории
Министр спорта Ингушетии выразил благодарность Марату Узденову за помощь юному ингушскому рекордсмену

Главное

Яндекс.Метрика

 