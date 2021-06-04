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Премьер Владимир Сластенин поздравил жителей Ингушетии с Днем республики

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей региона с Днем республики.

«Этот праздник символизирует исторический путь становления и развития государственности республики, судьбу ее народа и нацеленность на лучшее будущее. Он объединяет всех, кто искренне любит свою малую родину, гордится ее богатой историей и культурой, созидает на благо родного края», — отметил Сластенин.

По его мнению, очень важно чтить заслуги поколений, чьим трудом и талантом, мудростью и волей строилась и крепла республика, вносить свой вклад в ее дальнейшее развитие.

«Сегодня Республика Ингушетия — инвестиционно привлекательный регион, который успешно развивается, обладает значительным потенциалом. Это результат напряженного и вдохновенного труда, воплощения идей, планов и замыслов», — считает премьер.

По его словам, современная Ингушетия славится своей самобытностью, добрыми традициями гостеприимства и добрососедства. Здесь дружно проживают не только ингуши, но и представители других народов нашей многонациональной страны.

Сластенин выразил уверенность, что «на этой прекрасной земле в атмосфере согласия и творческого труда будут и впредь успешно осуществляться новые созидательные планы на благо республики и всей России».

Он пожелал жителям республики счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях, мира и процветания Ингушетия.

Напомним, 29 лет назад Верховным Советом РСФСР был принят закон об образования Ингушской Республики (ныне — Республика Ингушетия) в составе России.

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