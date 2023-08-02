Премьер Владимир Сластенин представил коллективу НТРК «Ингушетия» нового руководителя

В начале своего выступления премьер отметил, что назначение Шамсудина Бокова на должность директора НТРК — правильное решение.

«Шамсудин Боков журналист с большим опытом работы, профессионал высокого уровня. Вместе с новым руководством телекомпании сегодня важно сохранить традиции, которые нарабатывались годами, при этом важно идти в ногу со временем и совершенствовать работу телекомпании», — сказал председатель правительства, добавив, что главная задача журналистов — объективно освещать все события, происходящие в регионе.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков пожелал коллективу и новому руководителю НТРК успехов и укрепления корпоративного духа.

«Шамсудин Боков многие годы успешно руководил одной из лучших газет нашей республики, которая под его руководством стала информационным флагманом региона. Уверен, что он приложит все свои знания и опыт для дальнейшего развития НТРК «Ингушетия». Со стороны правительства республики вам будет обеспечена максимальная поддержка», — подчеркнул Ваха Беков.

Шамсудин Боков работает в СМИ с 2004 года. Начинал творческий путь корреспондентом газеты «Сердало», работал корреспондентом информационного агентства «Интерфакс», руководителем пресс-службы Главы Ингушетии, с 2015 по 2022 год занимал должность главного редактора газеты «Ингушетия». В 2022 году перешел на госслужбу на должность заместителя министра промышленности и цифрового развития республики. В 2023 году вернулся в редакцию газеты «Ингушетия», где проработал по сегодняшний день.