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Преподаватель Ингушского госуниверситета принял участие в форуме «Открываем Россию заново»

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Преподаватель кафедры «Методика преподавания истории, обществознания» Ингушского государственного университета Илез Тибоев принял участие во Всероссийском форуме студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», сообщила пресс-служба вуза.

Проект «Открываем Россию заново» предоставил возможность студентам со всех уголков страны путешествовать по необъятным просторам Родины. В текущем году в рамках проекта совместно с 35 университетами-партнерами состоялось больше 100 экспедиций, в которых приняли участие более 1500 студентов и наставников. Экспедиция в Ингушетию была организована при поддержке Ингушского государственного университета.

В рамках форума студенческих экспедиций обсуждались итоги и лучшие практики программы, а также представлена концепция проведения конкурса в 2023 году.

Напомним, программа ежегодного профессионального межуниверситетского конкурса реализуется совместно АНО «Россия — страна возможностей» и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Целью проекта является привлечение юных исследователей для решения актуальных задач в области туризма региона.

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