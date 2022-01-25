Преподаватель спортшколы по шахматам Сунженского района Ингушетии стал победителем турнира в Магасе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, соревнования проходили в Центре культуры, спорта и туризма в столице республики.

Победителей наградили медалями, кубком, а также денежными призами: за первое место — 7 тыс. руб., второе место — 5 тыс. руб., третье место — 3 тыс. руб., четвертое место — 2 тыс. руб., пятое место — 1 тыс. руб.