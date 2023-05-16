Преподаватели колледжей Ингушетии смогут повышать мастерство в новом центре

«Уже в текущем году будет создан центр опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Создание этой структуры позволит нам эффективно использовать совместно с другими профессиональными образовательными учреждениями современное оборудование для подготовки, переподготовки и повышения квалификации студентов по наиболее востребованным и перспективным специальностям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс». Там будет аккумулирована вся информация, связанная с профподготовкой в республике, повышением квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям. У потенциальных работодателей появится возможность сделать запрос на обучение и переподготовку своих работников, в том числе по цифровым компетенциям и IT-технологиям», — заявил Глава Ингушетии, комментируя отчет правительства в республиканском парламенте и успехи региона в сфере образования.

Махмуд-Али Калиматов пояснил, что сотрудники указанного центра будут предлагать программу, определят место обучения, составят удобное расписание, привлекут наставников. В центре создадут условия для организации и повышения профессионального мастерства преподавателей колледжей и техникумов Ингушетии.

По мнению руководителя республики, система образования Ингушетии активно развивается благодаря поддержке руководства страны, правительства РФ, профильного федерального министерства.

«Уже сегодня наши дети вне зависимости от места проживания имеют возможность получать образовательные услуги, соответствующие современным требованиям. Доступность дошкольного образования в соответствии с актуальным спросом для детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 96,3%, от 3 до 7 лет — 98%. Функционируют 95 детских садов на 19 тыс. мест, из них 93 организации государственные, 2 — частные», — добавил руководитель субъекта.

Как отметил в своем докладе председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, система общего образования республики представлена 134 общеобразовательными организациями, в которых обучается 57,5 тыс. учеников. В односменном режиме функционирует 61 школа, в двухсменном — 73.

В течение 2022 года в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в республике построено и введено в эксплуатацию 16 общеобразовательных организаций общей проектной мощностью 11 тыс. ученических мест и 9 дошкольных образовательных организаций на 2 тыс. мест.

Проведен капремонт 13 функционирующих школ, что обеспечило возможность 9 тыс. школьников обучаться в комфортных условиях. В текущем году проведение капитального ремонта запланировано в 16 общеобразовательных организациях республики. Ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Ежегодно на базе школ создаются центры образования цифрового, гуманитарного профилей и технологической направленности. В отчетном году их создано 12, всего функционирует более 80.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведен ремонт спортивных залов в 3-х школах, в 4-х установлены спортивные площадки, в 7-ми созданы спортивные клубы (закуплен инвентарь по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика).

Важным событием в системе дополнительного образования стало открытие центра одаренных детей «Олимп», где выстроена эффективная система работы с одаренными детьми и молодежью нашей республики. Он начал функционирование с сентября прошлого года. Работу центра координирует попечительский совет под руководством Главы республики.

По итогам проведения государственной итоговой аттестации выросло число высокобалльных работ (80 баллов и выше): получено 9 стобалльных результатов ЕГЭ, от 90 баллов и выше получили 214 участников, от 80 и выше — 480 человек. 161 выпускник награжден федеральной медалью «За особые успехи в учении».

На базе четырех профессиональных образовательных учреждений созданы 11 современных мастерских.

Республика принимает активное участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет», который дает возможность профессиональным образовательным организациям совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с требованиями региональных работодателей. В 2023-2024 годах планируется участие пяти организаций среднего профессионального образования в конкурсе на получение грантов для создания шести образовательно-производственных кластеров.

В конкурсном отборе на целевое обучение приняли участие 140 абитуриентов, 100 из которых поступили в различные вузы страны: МГУ, Высшая школа экономики, Бауманский университет и другие ведущие технические и гуманитарные вузы.