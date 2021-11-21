Комментарий

Пресс-секретарь Президента России: центр тюркского мира находится на Алтае

0

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в программе «Москва, Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отметил, что центр тюркского мира находится на Алтае.

Так он прокомментировал подаренную на прошлой неделе главой партии национального движения Турции Бахчели Президенту Эрдогану карту «Тюрскского мира», в который включены республики Северного Кавказа, в том числе — Ингушетия, регионы Восточной Сибири, Балканы, а также Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территорий Монголии и Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это я как тюрколог говорю», — добавил он. 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выявили 85 случаев Covid-19 за минувшие сутки
Дефицит социально ориентированного бюджета Ингушетии на 2022 год составит 50,3 млн рублей
Пенсию умершего в России с 2022 года могут получить его наследники
Муфтий России и уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии обсудили реабилитацию возвращенных из Сирии детей
Музей под открытым небом откроется в горной части Ингушетии
В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев Covid-19
Фотовернисаж «Звездная дорога гор» стал частью выставки Ингушетии в Совете Федерации
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии провели круглый стол для горских кадетов на тему вербовки через Интернет
Профильный комитет Совета Федерации поддержал предложения Ингушетии по развитию сферы культуры в регионе
120 часов отработает житель Ингушетии за угрозу убийством
Создание 15 тыс. рабочих мест предполагает модель экономического развития Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 