Пресс-секретарь Президента России: центр тюркского мира находится на Алтае
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в программе «Москва, Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отметил, что центр тюркского мира находится на Алтае.
Так он прокомментировал подаренную на прошлой неделе главой партии национального движения Турции Бахчели Президенту Эрдогану карту «Тюрскского мира», в который включены республики Северного Кавказа, в том числе — Ингушетия, регионы Восточной Сибири, Балканы, а также Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территорий Монголии и Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Это я как тюрколог говорю», — добавил он.