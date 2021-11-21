Пресс-секретарь Президента России: центр тюркского мира находится на Алтае

Так он прокомментировал подаренную на прошлой неделе главой партии национального движения Турции Бахчели Президенту Эрдогану карту «Тюрскского мира», в который включены республики Северного Кавказа, в том числе — Ингушетия, регионы Восточной Сибири, Балканы, а также Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территорий Монголии и Ирана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

«Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это я как тюрколог говорю», — добавил он.