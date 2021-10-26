«Преступный дуэт» из Ингушетии ответит в суде за хищение 1,3 млн руб., оформив кредиты на инвалидов

«По версии следствия, младший судебный пристав в марте 2018 г. вступил в преступный сговор со своей знакомой для хищения кредитных денежных средств. При этом, они условились, что сообщница обеспечивает подбор лиц, на имя которых возможно оформление кредита и предоставляет ему необходимые документы», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, злоумышленница обманом взяла у своей двоюродной сестры являющейся инвалидом I группы, российский паспорт, банковскую карту и сим-карту, пообещав помощь в получении соцвыплат.

В свою очередь пристав через мобильное приложение банка подал заявку на оформление потребительского кредита на сумму 630 тыс. рублей.

Таким же способом в апреле 2018 г. они оформили кредит на сумму 680 тыс. рублей на имя еще одной родственницы — инвалида II группы.

Перечисленные деньги они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

30-летнему приставу и его 32-летней сообщнице предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.