Презентация местных товаров и мастер-классы пройдут в Ингушетии в рамках первого бизнес-форума

«Мероприятие организовано фондом поддержки предпринимательства Ингушетии совместно с Минэкономразвития, торгово-промышленной палатой и региональным отделением «Деловой России», — сказал собеседник издания.

По его словам, в качестве почётных гостей в работе форума примут участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП».

Кроме того, на мероприятие приглашены представители бизнеса, различных институтов поддержки субъектов МСП, эксперты.

Участники форума обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушают признанных экспертов в сфере экономики и бизнеса, в том числе федеральных.

Запланированы различные мастер-классы, деловая экспозиция, где представители торговых, промышленных и сельскохозяйственных компаний продемонстрируют свою продукцию.

В преддверии мероприятия проведут конкурс «Лучший стартап-проект» среди предпринимателей, итоги которого подведут 25 ноября. В нем смогут принять участие все желающие, представители малого и среднего предпринимательства республики, инициативная молодежь, заинтересованные лица.

Главная цель бизнес-форума «Маgas — 2021» — объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и улучшения инвестпривлекательности региона.