Прежде не учтенных пять склепов обнаружили в горной Ингушетии

Усыпальницы трех разновидностей, две из которых наземные, две подземные и одна полуподземная, располагались юго-восточнее архитектурного комплекса на расстоянии 200-300 метров.

Археологи провели замеры могильников. В дальнейшем, после проведения необходимых мероприятий, найденные сооружения будут внесены в реестр объектов культурного наследия региона.

Отметим, что «Кели» представляет собой средневековое башенное поселение, расположенное на отроге горы Цей-Лоам. Ранее здесь уже были изучены свыше пятисот захоронений разных типов.