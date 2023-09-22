Археология

Прежде не учтенных пять склепов обнаружили в горной Ингушетии

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На территории башенного комплекса «Кели» в горном Джейрахском районе Ингушетии нашли пять прежде не учтенных склепов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Усыпальницы трех разновидностей, две из которых наземные, две подземные и одна полуподземная, располагались юго-восточнее архитектурного комплекса на расстоянии 200-300 метров.

Археологи провели замеры могильников. В дальнейшем, после проведения необходимых мероприятий, найденные сооружения будут внесены в реестр объектов культурного наследия региона.

Отметим, что «Кели» представляет собой средневековое башенное поселение, расположенное на отроге горы Цей-Лоам. Ранее здесь уже были изучены свыше пятисот захоронений разных типов.

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