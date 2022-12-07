Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии передал спорткомплексу «Роснефть» борцовские ковры

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Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев передал от спортклуба «Ади Ахмад» Магомеду Мусаеву три новых комплекта борцовских ковров.

Ковры уже постелили в зале нового спорткомплекса «Роснефть» города Малгобека, 10 декабря на них пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе в честь серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева.

Руслан Белхороев, комментируя данное событие, отметил, что вольная борьба в Ингушетии развивается хорошими темпами.

«Назначение Магомеда Мусаева на должность вице-президента Федерации спортивной борьбы было очень правильным — вольная борьба стала очень динамично развиваться. Необходимость в борцовских коврах мы озвучили вице-президенту Федерации спортивной борьбы России, основателю спортклуба «Ади Ахмад» Алихану Харсиеву, и он поддержал эту просьбу», — цитирует Белхороева пресс-служба Федерации спортивной борьбы региона.

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