Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии передал спорткомплексу «Роснефть» борцовские ковры
Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев передал от спортклуба «Ади Ахмад» Магомеду Мусаеву три новых комплекта борцовских ковров.
Ковры уже постелили в зале нового спорткомплекса «Роснефть» города Малгобека, 10 декабря на них пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе в честь серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева.
Руслан Белхороев, комментируя данное событие, отметил, что вольная борьба в Ингушетии развивается хорошими темпами.
«Назначение Магомеда Мусаева на должность вице-президента Федерации спортивной борьбы было очень правильным — вольная борьба стала очень динамично развиваться. Необходимость в борцовских коврах мы озвучили вице-президенту Федерации спортивной борьбы России, основателю спортклуба «Ади Ахмад» Алихану Харсиеву, и он поддержал эту просьбу», — цитирует Белхороева пресс-служба Федерации спортивной борьбы региона.