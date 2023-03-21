Спорт

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии встретился с замминистра спорта России

0
Одес Байсултанов (слева), Руслан Белхороев (справа)

Заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым.

В ходе встречи стороны обсудили развитие спортивной инфраструктуры в городах и районах Ингушетии, а также проведение крупных спортивных мероприятий.

Руслан Белхороев, сообщила его пресс-служба, рассказал о перспективах развития олимпийских видов спорта и массового спорта в условиях санкций, отметив, что руководством регионального Минспорта в этой части проводится вся необходимая работа. В свою очередь Одес Байсултанов заверил, что будет оказывать поддержку ингушскому спорту на федеральном уровне, и пообещал рассмотреть возможность строительства в республике новой современной спортивной базы и площадок для выполнения норм ГТО.

Знаковым событием встречи стало решение внести республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» во всероссийский реестр объектов спорта.

Вместе с Белхороевым на встрече присутствовал директор республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи», вице-президент Федерации спортивной борьбы РИ Магомед Евлоев, который рассказал, как работает единственная спортивная база в республике, которая является отличным подспорьем для сборных команд региона. Также он отметил, что базу с большим удовольствием уже неоднократно посещали спортивные команды из других субъектов России.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из Ингушетии весной на службу в армии будет призвано 250 человек
Житель Ингушетии отработает 320 часов за езду в нетрезвом состоянии
Главе Ингушетии представили нового руководителя ОФСИН по республике Сергея Меньшова
В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по футзалу сезона 2022-2023
Жителя Ингушетии оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
В селе Южное Малгобекского района Ингушетии появится новый ФАП
В Коммолодежи Ингушетии провели круглый стол по профилактике наркомании и распространения ВИЧ
В Ингушетии реализуют проект по подготовке кадрового резерва из студентов ИнгГУ
Спикеры парламентов Ингушетии и Северной Осетии договорились об укреплении добрососедских отношений
Ингушские борцы вольного стиля стали призёрами первенства России по спорту глухих
Мастера всестилевого карате из клуба «Вайнах» заняли первое место на первенстве Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 