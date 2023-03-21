Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии встретился с замминистра спорта России

В ходе встречи стороны обсудили развитие спортивной инфраструктуры в городах и районах Ингушетии, а также проведение крупных спортивных мероприятий.

Руслан Белхороев, сообщила его пресс-служба, рассказал о перспективах развития олимпийских видов спорта и массового спорта в условиях санкций, отметив, что руководством регионального Минспорта в этой части проводится вся необходимая работа. В свою очередь Одес Байсултанов заверил, что будет оказывать поддержку ингушскому спорту на федеральном уровне, и пообещал рассмотреть возможность строительства в республике новой современной спортивной базы и площадок для выполнения норм ГТО.

Знаковым событием встречи стало решение внести республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи» во всероссийский реестр объектов спорта.

Вместе с Белхороевым на встрече присутствовал директор республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи», вице-президент Федерации спортивной борьбы РИ Магомед Евлоев, который рассказал, как работает единственная спортивная база в республике, которая является отличным подспорьем для сборных команд региона. Также он отметил, что базу с большим удовольствием уже неоднократно посещали спортивные команды из других субъектов России.