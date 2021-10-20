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Президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, сообщают СМИ.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — цитирует Путина «Интерфакс».

Глава государства разрешил регионам с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу увеличить количество нерабочих дней до 30 октября или после 7 ноября.

Путин также поручил расширить систему тестирования, чтобы разорвать цепочку распространения вируса. Он рекомендовал регионам не занижать и не приукрашивать картину пандемии, назвав такое поведение безответственным.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее обратилась к Президенту с предложением ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября. Также она рекомендовала дать право введения нерабочих дней с 23 октября регионам, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

Кроме того, невакцинированные и непереболевшие коронавирусом пенсионеры, по ее словам, должны быть переведены на самоизоляцию.

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