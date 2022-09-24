Президент России подписал пакет поправок к Уголовному кодексу о военной службе

В УК вводится новая статья «Мародерство». За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

Еще одна новая статья — «Добровольная сдача в плен». За это грозит от трех до десяти лет. Но если военнослужащий, впервые совершивший такое преступление, принял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил в плену других преступлений, то его могут освободить от ответственности.

Дезертирство или неявка на военную службу по призыву будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Причем военнослужащие, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы, будут нести ту же ответственность, что и контрактники.

Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.

Некоторые поправки касаются выполнения контрактов по госзаказу — за повторное нарушение условий договора грозит от четырех до восьми лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее пяти миллионов рублей — от пяти до десяти лет.

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.