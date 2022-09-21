Президент России подписал указ о частичной мобилизации в стране

Согласно указу Президента, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, в первую очередь, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно», — цитирует Путина газета «Известия».

Глава государства напомнил об откровенной антироссийской политике Запада и стремлении Вашингтона и Брюсселя уничтожить страну. Он указал, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства.

«Известия» напомнили, что накануне Госдума приняла поправки, которые упрощают получение гражданства иностранцами, подписавшими контракт на прохождение военной службы в российской армии.

Кроме того, ГД одобрила поправку о введении в УК России понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт». Также нижняя палата парламента утвердила поправки о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен.

Помимо этого, депутаты утвердили наказание до 15 лет лишения свободы за мародерство в военное время.