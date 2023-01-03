СВО

Президент России подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, документ опубликован на портале правовой информации.

В числе прочего семьям военных, сотрудников МВД и национальной гвардии в случае их гибели во время спецоперации на Украине выплатят по 5 млн рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере 3 млн руб.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По словам Президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, напоминает РИА Новости.

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