Президент России подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля семьям с детьми от 8 до 17 лет

Условиями для получения выплаты являются наличие у ребенка российского гражданства и доход у семьи, не превышающий величину прожиточного минимума на душу населения. Также ребенок должен постоянно проживать на территории России.

18 марта газета «Известия» со ссылкой на документ кабинета министров сообщала, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей.

Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей.

16 марта Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия и пенсии, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер также отметил, что вырастут минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума и зарплаты в бюджетной сфере.