Президент России подписал указ о начале осеннего призыва с 1 ноября

В соответствии с указом с 1 ноября до 31 декабря 2022 года должны быть призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.

Отмечается, что с 1 октября должны быть уволены срочники, срок службы которых истек.

Отправка в войска 120 тысяч призывников запланирована в рамках осеннего призыва, это на 7,5 тысячи человек меньше, чем прошлой осенью, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский.

«Вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства», — цитирует Цимлянского «Интерфакс».

Как ранее отметили в Генштабе, граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.