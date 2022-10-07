Президент России подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Получивший кредит мобилизованный может приостановить исполнение своих денежных обязательств на определенный им самим срок, не превышающий период военной службы, направив требование любым способом, предусмотренным договором, как и с помощью мобильной связи.

Закон распространяется на обязательства по кредитному договору, который был заключен до принятия указа о частичной мобилизации или подписания контракта и до дня участия в СВО. В случае смерти заемщика на военной службе все кредитные обязательства будут прекращены. Лимитного ограничения по сумме списываемого кредита не предусмотрено, пишет газета «Известия».

Воспользоваться кредитными каникулами смогут не только военнослужащие Министерства обороны, но и служащие национальной гвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета России, участвующие в СВО.

Также Президент подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих. За ними сохраняются рабочие места. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении.