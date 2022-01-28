Пенсии

Президент России подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%

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Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января текущего года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля, отмечает ТАСС.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, поясняла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

Путин на совещании с членами правительства 12 января поручил в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на величину «чуть выше инфляции». Госдума приняла соответствующие поправки 20 января, Совет Федерации единогласно одобрил их 26 января.

Ранее президент отмечал, что вопрос индексации пенсий носит социальный характер и касается миллионов граждан России. Глава государства обращал внимание, что принятые до этого решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января нынешнего года, в среднем они выросли до 18 521 рублей. Эта мера затронула 30,78 млн человек.

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