Президент России подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Ранее сегодня законы были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации.

Договоры подтверждает курс России на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР. В них содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.

Также сегодня верхняя палата российского парламента дала Президенту разрешение на использование армии на Донбассе.

Напомним, накануне, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ЛДНР.