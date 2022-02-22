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Президент России подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

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Владимир Путин во вторник подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛДНР, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сегодня законы были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации.

Договоры подтверждает курс России на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР. В них содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.

Также сегодня верхняя палата российского парламента дала Президенту разрешение на использование армии на Донбассе.

Напомним, накануне, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ЛДНР.

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