Президент России подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Владимир Путин во вторник подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛДНР, сообщается на сайте Кремля.
Ранее сегодня законы были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации.
Договоры подтверждает курс России на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР. В них содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.
Также сегодня верхняя палата российского парламента дала Президенту разрешение на использование армии на Донбассе.
Напомним, накануне, 21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости ЛДНР.