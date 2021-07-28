Выплаты

Президент России поручил начать «школьные выплаты» по 10 тыс. рублей уже со 2 августа

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил перенести начало осуществления единовременных выплат на школьников по 10 тыс. рублей с 16 на 2 августа.

На совещании в среду по подготовке к новому учебному году глава государства поставил вопрос о проведении единовременных выплат на школьников ранее намеченного на 16 августа срока, чтобы «люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться» к 1 сентября, сообщает ТАСС.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы на 17 млн детей осуществить выплаты уже со следующей недели.

«Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — подчеркнул Президент России.

Напомним, 2 июля Путин подписал указ, согласно которому в августе-декабре выплату в 10 тысяч рублей получит один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство России, при условии достижения ребенком шести лет не позднее 1 сентября 2021 года.

Кроме того, выплата предназначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

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