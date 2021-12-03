Коронавирус

Президент России поручил разработать план действий из-за нового штамма коронавируса «омикрон»

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Владимир Путин по итогам XIII инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории страны нового штамма вируса SARS-CoV-2 («омикрон») с целью защиты населения от заболевания, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обратил особое внимание на «повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления данного вируса, а также вакцин, используемых для профилактики указанной инфекции».

Кроме того, необходимо: «поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, предусмотрев разворачивание дополнительных инфекционных коек, оснащение их необходимым оборудованием».

Правительству поручено выделить дополнительные бюджетные ассигнования для реализации плана действий до 10 декабря.

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