Президент России поручил разработать план действий из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Владимир Путин по итогам XIII инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» поручил правительству до 7 декабря обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории страны нового штамма вируса SARS-CoV-2 («омикрон») с целью защиты населения от заболевания, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства обратил особое внимание на «повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления данного вируса, а также вакцин, используемых для профилактики указанной инфекции».
Кроме того, необходимо: «поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, предусмотрев разворачивание дополнительных инфекционных коек, оснащение их необходимым оборудованием».
Правительству поручено выделить дополнительные бюджетные ассигнования для реализации плана действий до 10 декабря.