Вакцинация

Президент России привился назальной вакциной от Covid-19

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от Covid-19.

Глава государства уточнил, что после процедуры никаких неприятных ощущений у него не было.

Путин также рассказал, что 22 ноября ревакцинировался «Спутником Лайт».

«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», — цитирует Президента России РИА Новости.

О своем желании стать добровольцем при испытаниях новой назальной вакцины Путин сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым 22 ноября.

Президент призвал всех россиян проходить своевременно ревакцинацию от коронавируса.

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