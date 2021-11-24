Президент России привился назальной вакциной от Covid-19
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от Covid-19.
Глава государства уточнил, что после процедуры никаких неприятных ощущений у него не было.
Путин также рассказал, что 22 ноября ревакцинировался «Спутником Лайт».
«Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», — цитирует Президента России РИА Новости.
О своем желании стать добровольцем при испытаниях новой назальной вакцины Путин сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым 22 ноября.
Президент призвал всех россиян проходить своевременно ревакцинацию от коронавируса.