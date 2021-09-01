Президент России рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»

Как сообщается на сайте Кремля, Президент России поздравил школьников, студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником — с новым учебным годом.

В частности, он отметил, что «для первоклашек это новая страница в жизни». «Это очень важный период в жизни малышей. Поэтому я всех вас и, как в таких случая бюрократы говорят, пользуясь случаем, хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах и поддерживать их на каждом их шагу — в прямом и переносном смысле этого слова».

Далее Путин напомнил, что в России некоторое время назад возродили «еще советское, потом российское общество «Знание», цель которого — помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь».

Президент заметил, что в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов, но есть проблема. Она заключается в качестве информации. Очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции, когда это вовсе не так.

«А общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — подчеркнул Путин.

Напомним, общество «Знание» — просветительская организация, которая была создана в СССР еще в далеком 1947 году.