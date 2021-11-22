Вакцинация

Президент России ревакцинировался «Спутником Лайт»

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Президент России накануне ревакцинировался от коронавируса российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Таким образом, Владимир Путин получил уже третью дозу вакцины.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником-Лайт», это уже называется ревакцинация», — сказал Путин на встрече с замдиректора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.

Российский лидер также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — цитирует Путина РИА Новости.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.

В свою очередь, Логунов пояснил, что эффективность прививки от Covid-19 снижается через шесть-восемь месяцев: ревакцинация возвращает ее к исходному уровню и даже превышает его. По словам специалиста, при неблагоприятных условиях повторная вакцинация актуальна через полгода, а когда нет пандемического подъема — через год.

Напомним, Президент России привился от коронавируса весной. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй — 14 апреля текущего года. Позже Путин сообщил, что привился «Спутником V».

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