Президент России ревакцинировался «Спутником Лайт»
Президент России накануне ревакцинировался от коронавируса российским однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Таким образом, Владимир Путин получил уже третью дозу вакцины.
«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником-Лайт», это уже называется ревакцинация», — сказал Путин на встрече с замдиректора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, сообщает «Интерфакс».
По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.
Российский лидер также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие.
«Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — цитирует Путина РИА Новости.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.
В свою очередь, Логунов пояснил, что эффективность прививки от Covid-19 снижается через шесть-восемь месяцев: ревакцинация возвращает ее к исходному уровню и даже превышает его. По словам специалиста, при неблагоприятных условиях повторная вакцинация актуальна через полгода, а когда нет пандемического подъема — через год.
Напомним, Президент России привился от коронавируса весной. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй — 14 апреля текущего года. Позже Путин сообщил, что привился «Спутником V».