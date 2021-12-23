Президент России сегодня проведет большую пресс-конференцию

В этом году мероприятие вернется в очный режим и пройдет в Манеже. Старт запланирован на 12:00 мск. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные же участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи, напоминает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения».

Манеж для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее Путин проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию России. Сейчас же места парламентариев в этом зале займут журналисты.

Переезд, как пояснял представитель Кремля, связан с размером зала. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между Президентом и прессой.

На пресс-конференцию в этом году не объявлялась свободная аккредитация, был установлен лимит участников. Это — 507 журналистов, в том числе — трое представителей Ингушетии.