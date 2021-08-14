Президент России в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по подтоплениям и пожарам

Путин отметил, что регулярно, ежедневно получает доклады и о развитии ситуации в Якутии, на юге России, и в разговоре с министром МЧС, и с руководителями регионов, сообщается на сайте Кремля.

«Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», — сказал Президент.

Путин подчеркнул, что «федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно».

«Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин», — отметил глава государства.

Также он призвал спасти животных из зоны природных катаклизмов в Якутии. «При проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов. Обязательно организовать работу по спасению диких животных, насколько это возможно, конечно», — заявил Путин.

Ранее в Якутии из-за лесных пожаров начали эвакуировать женщин и детей. Населенным пунктам угрожает пожар площадью в 7 000 гектаров. Как сообщается, дым от пожаров в Якутии уже затянул Байкал. Общая площадь возгорания превышает 4 млн гектар.