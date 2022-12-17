Президент России в штабе СВО заслушал предложения военачальников о планах действий

«Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал глава государства во время посещения в пятницу объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции.

Как видно на опубликованных в субботу кадрах, на командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком.

В мероприятиях приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

Верховный главнокомандующий ВС России заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.

Также в ходе посещения штаба глава государства заслушал командующих каждого операционного направления в СВО, отмечает ТАСС.