СВО

Президент России в штабе СВО заслушал предложения военачальников о планах действий

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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий, сообщает ТАСС.

«Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал глава государства во время посещения в пятницу объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции.

Как видно на опубликованных в субботу кадрах, на командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком.

В мероприятиях приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

Верховный главнокомандующий ВС России заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.

Также в ходе посещения штаба глава государства заслушал командующих каждого операционного направления в СВО, отмечает ТАСС.

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