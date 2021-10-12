Президент России Владимир Путин поздравил жителя Ингушетии Василия Буравлёва с 90-летием
Президент России Владимир Путин не оставил без внимания круглую дату — девяностолетие жителя Карабулака Василия Буравлёва.
Сотрудники социального отдела мэрии Карабулака посетили юбиляра, зачитав ему тёплые слова поздравления от главы государства. Также работники администрации города поздравили Василия Павловича и передали ему наилучшие пожелания от имени главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова, вручив долгожителю презент по случаю знаменательного события.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, Василий Павлович Буравлёв родился и вырос в Карабулаке. Проработал долгое время в сфере сельского хозяйства, имеет награды и поощрения за свои трудовые свершения.