Президент России выступил с новогодним обращением в окружении военнослужащих

Путин назвал 2022-й годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.

«Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — добавил Президент.

Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил он.

«Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать», — уверен Путин.

Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, останется великой и независимой страной.

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — заключил Президент.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что обращение записывалось в штабе Южного военного округа.