Президентом Федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии избран Магомед Дзейтов

В мероприятии приняли участие члены Федерации альпинизма Ингушетии. Они обсудили деятельность организации за 2017-2021 гг. и выбрали нового президента. Участники заседания рассмотрели кандидатуру Магомеда Дзейтова, которая была поддержана единогласно.

Заместителем президента федерации назначили Бекхана Хашиева, председателем ревизионной комиссии был избран Микаил Хутиев.

В завершение мероприятия были обозначены цели федерации в области развития альпинизма и скалолазания на ближайшие годы.