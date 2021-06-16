Назначение

Президентом Федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии избран Магомед Дзейтов

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В Ингушетии состоялись выборы президента Федерации альпинизма и скалолазания республики, прежний руководитель Висан Юсупов сложил с себя полномочия по собственному желанию.

В мероприятии приняли участие члены Федерации альпинизма Ингушетии. Они обсудили деятельность организации за 2017-2021 гг. и выбрали нового президента. Участники заседания рассмотрели кандидатуру Магомеда Дзейтова, которая была поддержана единогласно.

Заместителем президента федерации назначили Бекхана Хашиева, председателем ревизионной комиссии был избран Микаил Хутиев.

В завершение мероприятия были обозначены цели федерации в области развития альпинизма и скалолазания на ближайшие годы.

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