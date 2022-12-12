Президентская академия предлагает молодым жителям Ингушетии подать заявки на бесплатное обучение

Стать участником программы до конца декабря могут россияне в возрасте до 35 лет, сообщила «Ингушетии» руководитель пресс-служба Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС при Президенте России Мадина Идрисова.

Отмечается, что подать заявку на участие в проекте в настоящий момент могут следующие категории граждан: молодые люди, которые после получения диплома более 4-х месяцев не могут найти работу; граждане без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники колледжей и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; а также лица, оказавшиеся под риском увольнения.

Эксперты проекта рассказали о самых актуальных и востребованных программах, которые молодежь может пройти до конца года.

Это — «Консультант по цифровой грамотности (MS Office)», «Погружение в цифру. Быстрый старт», «Цифровой консультант центров предоставления услуг «Мои документы», «Путеводитель по ИТ».

Президентская академия является одним из операторов федерального проекта «Содействие занятости», который реализуется Минтруда и Федеральной службой по труду и занятости в рамках нацпроекта «Демография». Слушатели могут выбрать свыше 1000 бесплатных образовательных программ, которые реализуют 44 филиалов и 12 институтов Президентской Академии, а также более 80 партнерских организаций по всей России.

Жители СКФО могут пройти обучение в Северо-Кавказском институте — филиале РАНХиГС. На выбор слушателям представлено ряд актуальных программ в соответствии с запросом рынка труда регионов.

С полным списком программ и правилами поступления можно ознакомиться на сайте trud.ranepa.ru. Подробная информация о программах бесплатной переподготовки также размещена в социальных сетях VK, ОК, Telegram. Задать вопросы и оставить обращение можно в колл-центре проекта по бесплатному телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной почте trudvsem@ranepa.ru.