Президентская академия реализует программы по профессиональной переподготовке

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Российская академия народного хозяйства и государственной службы предлагает гражданам обучаться по программам профессиональной переподготовки.

Слушатели смогут стать квалифицированными специалистами в конкретных областях — от госслужбы до информационных технологий. При этом обязательно учитываются потребности местного рынка труда.

«Наши образовательные программы пользуются высоким спросом, особенно среди молодых людей», — рассказал заместитель директора центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов.

В реализации проекта в 2022 году были задействованы 12 институтов и свыше 40 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 300 партнерских образовательных организаций. А в нынешнем году Президентская академия расширяет партнерство.

Напомним, федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» решено продлить до 2025 года.

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