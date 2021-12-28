Конкурс

Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на конкурс на поддержку творческих проектов в 2022 году

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Президентский фонд культурных инициатив продолжает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив (фондкультурныхинициатив. рф) могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, в 23:30 по московскому времени.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы — 8 (495) 150-50-15. Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте фонда.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 1 ноября, — порядка 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.

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