Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на конкурс на поддержку творческих проектов в 2022 году

Заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив (фондкультурныхинициатив. рф) могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, в 23:30 по московскому времени.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы — 8 (495) 150-50-15. Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте фонда.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 1 ноября, — порядка 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.