При ДТП на границе Ингушетии и Северной Осетии один человек погиб, двое пострадали
ДТП с участием автобуса произошло на границе с Северной Осетией, есть погибший и пострадавшие, сообщили газете «Ингушетия» в аварийно-спасательной службе республики.
«ДТП произошло близ Кантышевского перекрестка на границе. Столкнулись два автомобиля: автобус и ВАЗ-21112, в результате инцидента пострадали три человека», — сказал собеседник издания.
По его данным, один из трех пострадавших, житель сельского поселения Галашки Сунженского района скончался от полученных тяжелых травм.
Причины и обстоятельства автомобильной аварии устанавливают дорожные полицейские.