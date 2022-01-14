При ДТП на границе Ингушетии и Северной Осетии один человек погиб, двое пострадали

«ДТП произошло близ Кантышевского перекрестка на границе. Столкнулись два автомобиля: автобус и ВАЗ-21112, в результате инцидента пострадали три человека», — сказал собеседник издания.

По его данным, один из трех пострадавших, житель сельского поселения Галашки Сунженского района скончался от полученных тяжелых травм.

Причины и обстоятельства автомобильной аварии устанавливают дорожные полицейские.