При хлопке газа в частном доме в Ингушетии никто не пострадал

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 19:05 мск. По прибытии на место происшествия спасателей было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси, без последующего возгорания саманного жилого дома, площадью 66 квадратных метров, говорится в релизе.

Отмечается, что в домовладении нарушено остекление, выбиты оконные рамы, повреждена кровля. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.