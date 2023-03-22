ЧП

При хлопке газа в частном доме в Ингушетии никто не пострадал

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Сегодня вечером в частном жилом доме в сельском поселении Нестеровское Сунженского района республики произошел хлопок газа, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 19:05 мск. По прибытии на место происшествия спасателей было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси, без последующего возгорания саманного жилого дома, площадью 66 квадратных метров, говорится в релизе.

Отмечается, что в домовладении нарушено остекление, выбиты оконные рамы, повреждена кровля. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

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