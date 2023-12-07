При хлопке газа в частном доме в Ингушетии пострадал один человек

Собеседник издания отметил, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Взрывная волна частично обрушила крышу и стены дома площадью 72 квадратных метра, также выбиты стекла.

Пострадавший доставлен в Малгобекскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По факту происшествия Малгобекской городской прокуратурой проводится проверка, на место для координации действий специальных служб и правоохранительных органов побывал прокурор города Мурад Бахарчиев.

«Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.