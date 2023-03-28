Нападение

При нападении на пост ДПС ранено двое полицейских в Ингушетии

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Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения при нападении на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщает СУ СКР по Северной Осетии.

«27 марта примерно в 23:25 неизвестные лица, используя огнестрельное оружие неустановленного образца, совершили нападение на пост полиции, расположенный на территории РСО-Алания на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское, где находились сотрудники полиции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию совершивших его лиц.

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