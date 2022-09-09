При обмене криптовалют у жителя Ингушетии похитили более 30 тыс. рублей

В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратился местный житель с заявлением о том, что 3 сентября через сервис обмена криптовалют «Binance» неизвестное лицо, путем обмана, завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 31 тыс. рублей.