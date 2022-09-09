Мошенничество

При обмене криптовалют у жителя Ингушетии похитили более 30 тыс. рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратился местный житель с заявлением о том, что 3 сентября через сервис обмена криптовалют «Binance» неизвестное лицо, путем обмана, завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 31 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба силового ведомства республики.

Binance — блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом продуктов, среди которых торговля цифровыми активами, образование, исследования и данные, благотворительность и т.д. Сервис обмена основан в 2017 году.

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