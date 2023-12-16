При обстреле иномарки в Ингушетии ранен водитель
При обстреле Toyota Camry на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района ранен 39-летний водитель иномарки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.
Отмечается, что инцидент произошел накануне около 19 часов. Прибывшими на место правоохранители установили, что неизвестные, передвигавшиеся на Lada Priora белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия.
Пострадавший житель Назрани с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.
Полицией проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к обстрелу.