При обстреле иномарки в Ингушетии ранен водитель

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 19 часов. Прибывшими на место правоохранители установили, что неизвестные, передвигавшиеся на Lada Priora белого цвета, произвели несколько выстрелов, предположительно из автоматического оружия.

Пострадавший житель Назрани с несколькими огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Полицией проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, причастных к обстрелу.