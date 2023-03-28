При обстреле поста ДПС в Ингушетии ранили полицейского - МВД

«Неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост «Волга-14» в Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате обстрела ранен сотрудник органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

В республике объявлен план «Перехват», в рамках которого проводятся мероприятия по розыску и задержанию лиц, совершивших данное преступление.