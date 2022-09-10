При покупке iPhone 12 и пиломатериалов жители Ингушетии попались на уловки дистанционных мошенников

Мужчина перевел в счет оплаты указанную сумму на номер банковской карты неустановленного лица. Затем «продавец» прервал связь, товар не поставил и деньги не вернул.

Жительница того же города 18 августа, заинтересовавшись объявлением о реализации пиломатериалов, связалась с неустановленным лицом, его разместившим.

Продавец, под предлогом продажи деревянных балок, завладел денежными средствами женщины на сумму 15 тыс. рублей, которые она перевела на указанный ей номер банковской карты.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России. Проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.