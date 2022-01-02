Паспорт

При получении электронного паспорта бумажный будет аннулирован

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Бумажный паспорт гражданина страны подлежит аннулированию после выдачи цифрового документа. Об этом на своей странице в Twitter сообщило МВД России.

В настоящее время министерства внутренних дел и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, и другие подразделения работают над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на такой паспорт, содержащий несколько степеней защиты от подделок, нанесут персональные данные человека и его фотографию. При этом по желанию в память чипа можно будет добавить дополнительную информацию, например ИНН, СНИЛС или номер водительских прав, напоминает РИА Новости.

Отмечается, что этот документ будет иметь тот же юридический статус, что и действующее бумажное удостоверение личности.

Выдавать паспорта начнут с января 2023 года.

В октябре 2021 года глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что электронные паспорта до конца 2022 года начнут выдавать в трех регионах, в том числе в Москве. Он отметил, что замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию гражданина.

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