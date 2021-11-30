Пожар

При пожаре в городе Назрани Ингушетии никто не пострадал

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При пожаре в трехэтажном здании в городе Назрани Ингушетии никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В релизе уточняется, что по прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит мансарда трехэтажного здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сообщение о пожаре поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 13.38 мск во вторник.

В здании, по информации нашего источника, расположен ресторан.

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