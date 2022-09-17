При пожаре в Ингушетии пострадали четыре человека, в том числе двое детей

«В 05:04 мск в субботу оперативную дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Троицкое по улице 8 марта произошел пожар. По прибытии на место происшествия было обнаружено возгорание жилого дома», — сказал представитель управления.

По его информации, в результате инцидента пострадали четыре человека, из них двое детей.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадавшие на попутном транспорте госпитализированы в реанимацию Сунженской больницы.

Причина ЧП устанавливаются.