При содействии СОБР Росгвардии Ингушетии пресечен незаконный оборот сильнодействующих веществ
Сотрудники СОБР Управления национальной гвардии по Ингушетии оказали поддержку коллегам из уголовного розыска регионального МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Назрановском районе республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе территориального управления Росгвардии, в рамках проведения специальных мероприятий в одном из частных домовладений задержаны двое граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
По месту пребывания задержанных обнаружен сверток с серо-зеленым веществом, внешне схожим с одним из распространенных наркотиков. Задержанные граждане и изъятое вещество переданы сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейших проверок.