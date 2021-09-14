При содействии СОБР Росгвардии Ингушетии пресечен незаконный оборот сильнодействующих веществ

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Сотрудники СОБР Управления национальной гвардии по Ингушетии оказали поддержку коллегам из уголовного розыска регионального МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Назрановском районе республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе территориального управления Росгвардии, в рамках проведения специальных мероприятий в одном из частных домовладений задержаны двое граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По месту пребывания задержанных обнаружен сверток с серо-зеленым веществом, внешне схожим с одним из распространенных наркотиков. Задержанные граждане и изъятое вещество переданы сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейших проверок.

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