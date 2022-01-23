При содействии сотрудников ОМОН у жителя Ингушетии изъято более 9 граммов марихуаны

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на контрольно-заградительном посту «Ангара-122» была остановлена автомашина «ВАЗ-2115», у водителя которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 9,45 грамма марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).